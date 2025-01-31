Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2025 yılının Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda maliyeti, 22 bin 131 TL'ye yükseldi. Bu rakam, 2024 yılı sonunda belirlenen asgari ücretin, yani 22 bin 104 TL'nin üzerine çıktı. Aralık 2024’te bu sınır 21 bin 83 TL seviyesindeydi, ancak bu artışa rağmen işçilerin alım gücü hala azalmış durumda.

Bekâr çalışanın maliyeti 29 bin TL'ye dayandı

TÜRK-İŞ’in raporuna göre, yalnız yaşayan bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için ayda en az 28 bin 756 TL harcaması gerekiyor. Bu durum, asgari ücretle çalışan milyonlarca bireyin karşılaştığı geçim sıkıntısını gözler önüne seriyor.

Mutfak enflasyonu hızla yükseliyor

Ocak 2025 itibarıyla, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcaması bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında arttı. Yıllık bazda ise bu artış yüzde 47,06'yı buldu. Ortalama yıllık artış ise yüzde 60,30’a yükseldi.

Açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki uçurum derinleşiyor

TÜRK-İŞ verilerine göre, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL olarak hesaplandı. Bu da gösteriyor ki, çalışanlar için yaşam maliyeti hızla yükselirken, asgari ücret bu artışa ayak uyduramayarak alım gücünü kaybetmeye devam ediyor. Türkiye’deki milyonlarca çalışan, iş ve maaş hayatlarında zorlu bir dönemi geride bırakıyor.

Çalışanlar zor durumda: Alım gücü hızla düşüyor

Mutfak enflasyonu ve genel yaşam maliyetlerindeki bu artışlar, çalışanların geçim sıkıntısının giderek arttığını ve asgari ücretin hızla değer kaybettiğini gözler önüne seriyor.