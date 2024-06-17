Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın almasının ardından medya dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Sonrasında dijital platform yatırımları ve Hull City Kulübü'nün sahibi olmasıyla da adından sıkça söz ettiren Ilıcalı, hız tutkusuyla da biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme Alaçatı'da sürat teknesiyle deniz turuna çıkan Ilıcalı, dostlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Ilıcalı, geçtiğimiz sene katıldığı bir programda araba ve sürat motorlarıyla olan ilgisini dile getirmişti. "Kaç tane arabanız ve kaç tane motosikletiniz var?" sorusuna cevap verirken, dünyanın çeşitli yerlerinde 12-13 motosikletinin bulunduğunu belirtmişti. "Ne yapayım motorla mı gideyim yani?" diyen Ilıcalı, motosikletlerinin Dominik, Miami, Çeşme ve İstanbul gibi farklı yerlerde olduğunu ifade etmişti.

Ekonomik başarı ve mutluluğu da değerlendiren Ilıcalı, "Mutluluğu zenginlikte aramayın. Ben param yokken de mutluydum. Ev senin olunca illa mutlu olmayacaksın, kirada da mutlu olabilirsin. Para mutluluk getirmez ama az para mutluluk getirir" demişti.

Survivor programının sona ermesinin ardından tatil fırsatını değerlendiren Acun Ilıcalı, Alaçatı'da denize girip akşamüstü dostlarıyla birlikte yemek yediği plajda dinlenmişti.