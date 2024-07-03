Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün. Devamını biliyorsun zaten" ifadelerini kullandı. Bu özel paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Kıyafet tercihi değişti

Ancak paylaşımda dikkat çeken asıl detay, Ilıcalı'nın yıllardır benimsediği siyah kıyafet tercihini bozarak beyaz bir gömlek giymesi oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, takipçileri tarafından "Beyaz gömlek giyildiyse gönlünü kaptırmış demek" şeklinde esprili yorumlarla karşılandı.

Altunkaya'nın doğum günü kutlaması, göz alıcı bir pastayla ve şık bir akşam yemeğiyle taçlandırıldı. Ayrıca Altunkaya'nın parmağındaki büyük tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.