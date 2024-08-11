İş insanı Acun Ilıcalı'nın birkaç hafta önce Bulgaristan'da kulüp satın almak üzere görüşmeler yaptığı ancak sonrasında Slovenya'nın Maribor takımına yöneldiği bilgisi, Bulgar basınında geniş yer buldu. Ilıcalı, geçtiğimiz ay Bulgar kulüplerinden Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech ile temasa geçtikten sonra, Bulgaristan'daki yatırım planlarından vazgeçti.

Maribor'a yatırım hamlesi

Son gelişmelere göre, Ilıcalı Slovenya'nın Maribor kulübünü almak için harekete geçti. Ilıcalı, Maribor'un Ludski Vrat stadyumunda kulüp yetkililerine bir niyet mektubu sundu ve işbirliği planlarını açıkladı. Maribor'un Avrupa'da rekabet edebilecek potansiyelini vurgulayan Ilıcalı, kulübü başarıya taşımak için stratejilerini belirledi.

"Başarı için stratejimiz hazır"

Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ilıcalı, Eylül ayında tüm belgelerin tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Kulübün birçok faaliyetinden sorumlu olduklarını ifade eden Ilıcalı, "Maribor'un Avrupa'da başarı gösterebileceğine inanıyorum. Kulüp ortağı olmaktan ziyade, kendi başarılarımızı yazmak ve takımı geliştirerek yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Taraftarları da memnun edeceğimize eminim," dedi.