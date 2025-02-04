Survivor 2025’in yeni bölümünde heyecan dorukta! Yedeklerden gelecek 5 yeni yarışmacı, bu akşam ekranlara gelecek ve izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Acun Ilıcalı duyurdu!

Yeni yüzler Survivor’a katılıyor

Survivor 2025, ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesiyle hızla devam ederken, son bölümde ünlüler takımından Zeynep Alkan’ın elenmesi izleyiciyi şok etmişti. Yeni bölümde ise farklı bir sürpriz bekliyor. Survivor All Star 2025’e, yedeklerden 5 yarışmacı dahil olacak: Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz ve Mehmet Özyay.

Batuhan’dan Yiğit Poyraz’a meydan okuma

Yiğit Poyraz’ın takıma dahil olmasıyla birlikte eski düşmanı Batuhan Karacakaya’dan gergin bir açıklama geldi. Batuhan, "Bir kere de benim hazırlandığım sezona gelsin bakalım. Geçen sene burada neler yaşattılar bana" diyerek Poyraz’a meydan okudu. Survivor’daki bu eski rekabetin yeniden alevlenmesi bekleniyor.

“Başlasın kavgalar!”

Yedeklerden gelen yarışmacıların Survivor’a dahil olmasının ardından izleyiciler büyük bir heyecan yaşadı. “Poyraz ve Hikmet yarışmayı hareketlendirir”, “Toros Kaplanı da katıldığına göre artık gerçek bir Survivor izleyebiliriz”, “Başlasın kavgalar!” gibi yorumlar, yarışmanın bundan sonraki bölümlerinin çok daha heyecanlı olacağına işaret ediyor.