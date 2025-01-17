Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Kulüp, bonservisi elinde bulunan Faslı yıldız Nordin Amrabat ile prensip anlaşmasına vardı.

Daily Mail: Anlaşma sağlandı

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre, Hull City yönetimi, AEK Atina’dan ayrılan Amrabat’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ve prensipte anlaşma sağladı. 37 yaşındaki oyuncunun, cumartesi günü Millwall ile oynanacak maçın kadrosunda yer alabileceği öne sürüldü.

Amrabat'ın Yunanistan karnesi

Nordin Amrabat, geçtiğimiz sezon AEK Atina formasıyla Yunanistan Süper Ligi’nde 9 maçta görev aldı. Bu süreçte 2 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Kariyerinde Fas Milli Takımı’nda da önemli görevler üstlenen deneyimli oyuncu, tecrübesiyle Hull City’ye büyük katkı sunması bekleniyor.

Millwall maçında sahada olabilir

Nordin Amrabat’ın sağlık kontrollerinin ardından Hull City’nin cumartesi günü oynayacağı Millwall maçında sahaya çıkma ihtimali bulunuyor. Taraftarlar, Faslı yıldızın takıma sağlayacağı katkıyı heyecanla bekliyor.