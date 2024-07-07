A Milli Takım, Euro 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildi. Maç sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, oyuncuların haksız eleştirildiğini ve değişikliklerin geç yapıldığını ifade etti.

A Milli Takım'ın performansı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ay-yıldızlıların maçta çok iyi performans sergilediğini belirterek, “Hem gururlandık hem de üzüldük. Çocuklarımız bugün müthiş bir performans sergilediler. O kadar yürekten ve kalpten oynadılar ki çok üzgünüm çünkü bence bu sefer yarı finali hak eden bizdik” dedi.

Teknik direktör değişiklikte geç kaldı

Acun Ilıcalı, teknik direktör Vincenzo Montella’nın oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını ifade etti. Ilıcalı, “Bugün hocamız genelinde iyi bir performans sergiledi ve bence başarılıydı. Ama sanki üç günde bir maç olan bir süreçte oyuncu değiştirme olayına biraz daha meyilli olmalıydı. Çünkü biraz çocuklar yoruldu, belli ettiler. Yorgunken de iki gol yedik. Sonra da tren kaçtı” dedi.

Maç sonrası açıklamalarında oyunculara yapılan haksız eleştirilerden de bahseden Ilıcalı, Samet Akaydin’in turnuva boyunca iyi oynadığını belirtti. Ilıcalı, “Bu milli çocuklar hepimizin. Bana göre memleketi temsil eden vatansever çocuklar. Bu çocukların performansı üzerinden bel altı vurma olaylarına hayretle seyrediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte milli takımımızın hepimizi temsil ettiğini iyi bilip, oradaki oyuncularımızı hep motive etmeye çalışırız. Oyuncularımıza bu şekilde eleştiri yapılmasını kabul etmiyorum” dedi.

Ilıcalı, kaçan fırsatlara da değinerek, “Başarılı olduğumuz kesin. Ama hepimiz kaçan fırsata üzüldük bence. Milli takımımızın daha iyi bir noktaya gelebileceği bir turnuvada fırsatları kaçırdık. Bugün top Hollanda’yı sevdi diyebilirim. En azından uzatma yüzde 100 hakkımızdı ama olmadı” dedi.