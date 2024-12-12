Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere’de Hull City’nin Watford’a karşı oynadığı maçı tribünden takip etti. Kadıköy’de Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao’ya mağlup olduğu saatlerde Hull City’ye odaklanan Ilıcalı, takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kanatsız bir kuş gibiyiz"

Hull City’nin sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Ilıcalı, iki önemli kanat oyuncusunun eksikliğinin takımın performansını etkilediğini belirtti. “Kadromuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Güven kayboldu ama şu anda kanatsız bir kuş gibiyiz,” dedi.

Ocak transfer dönemi için büyük planlar

Ocak transfer dönemi için hazırlıkların sürdüğünü vurgulayan Ilıcalı, taraftarlara umut dolu mesajlar verdi:

“Ocak ayı için birinci önceliğimiz nicelik değil, nitelik. Masamızda bazı planlar var ama detaylı konuşmak için erken. Hull City taraftarlarına Ocak ayının bizim için çok iyi geçeceğini garanti edebilirim.”

Hull City’nin hedefleri büyük

Hull City’nin sahibi, transfer döneminde yapılacak hamlelerle takımın gücüne güç katmayı hedeflediklerini belirtti. Ilıcalı’nın açıklamaları, kulüp taraftarları arasında heyecan yaratırken, takımın sakatlık problemlerinin çözümü için atılacak adımlar merakla bekleniyor.