Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Mücadelede 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Acun Ilıcalı'dan hakemler ve taraftarlar üzerine açıklama

Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, stadyumdaki atmosfer ve takımın gösterdiği mücadeleye dair duygularını paylaştı:

"Taraftarımız, bir hikaye daha yazdı. Baktığınızda stadyumumuzdaki ses her seferinde daha çok artıyor. Fenerbahçeliler başarıya inanıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten insan bir kez daha gurur duyuyor. Stadyum atmosferi, 2 gol yememize rağmen taraftarın desteğini bırakmaması, futbolcularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Yeniden 2 golden sonra maçı sonuna kadar takip edip başarıya ulaşmaları, inancımızı daha da artırdı. Taraftarımızın 12. adam olması, hatta 13. adam olması... Futbolcularımızın inancın yeni bir hikaye yazması... Son 2 haftada 2 geri dönüş, bunlar çok güzel."