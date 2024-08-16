Acun Ilıcalı, maçı tribünden takip ederken bir taraftarın yönelttiği şaşırtıcı soru ile karşılaştı. Maç sırasında bir hayranı, Ilıcalı ile fotoğraf çekerken, “Acun, Turabi nerede? Turabi… Allah belanı versin Acun… Hallere bak hallere” şeklinde seslendi. Bu tepkili soru, transferlerin gecikmesi ve takımın durumu hakkında taraftarın yaşadığı hayal kırıklığını yansıttı.

Acun Ilıcalı'nın bu anı şaşkınlıkla karşıladığı görülürken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Fenerbahçe taraftarlarının transfer süreçleri konusunda yaşadığı endişeyi gözler önüne serdi.