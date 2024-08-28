Marmaris’te yapılması planlanan nikah için günler sayılırken, çift son anda büyük bir değişiklik yaparak tarih ve mekan konusunda yeni bir karar aldı.

İlk olarak 5 Eylül 2024 tarihinde Marmaris’te evlenmeyi planlayan Ilıcalı ve Altunkaya çifti, bu planlarını değiştirerek İstanbul'a yöneldi. Çift, Marmaris'teki düğünü iptal ederek, nikah tarihini bir gün öne aldı ve 4 Eylül 2024’te İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olan Esma Sultan Yalısı’nda evlenme kararı aldı.

5 milyon TL'lik yüzük

Acun Ilıcalı, daha önce sevgilisi Çağla Altunkaya'ya 5 milyon TL değerinde bir yüzükle evlilik teklifi etmişti. Ilıcalı, bu ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarda, Altunkaya ile olan birlikteliğinin kendisi için büyük bir huzur kaynağı olduğunu belirtmişti. İkili, uzun süredir devam eden mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıma kararını verirken, düğünlerinin sürpriz bir değişiklikle İstanbul’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Esma Sultan Yalısı, Boğaz’ın muhteşem manzarası eşliğinde düğünlere ev sahipliği yapan prestijli bir mekan olarak biliniyor. Çiftin nikahı da burada, özel bir davetli grubunun katılımıyla sade ama şık bir törenle gerçekleşecek.