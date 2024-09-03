Yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çifti, Ilıcalı’nın dördüncü kez nikah masasına oturacağı bu özel günü, yakın arkadaşlarıyla küçük bir davetle kutlamayı planlıyor.

Siyah renge olan tutkusu bilinen Ilıcalı, düğün davetiyesinde de bu tarzını yansıttı. Siyah ışıltılı bir model tercih edilen davetiyede, konuklardan düğüne siyah kıyafetle katılmaları rica edildi. Dikkat çeken bir diğer detay ise, davetiyeye eklenen "Lütfen, sosyal medya olmasın" notu oldu. Çiftin bu isteği, düğünün mahremiyetine verilen önemi gösterirken, davetlilerden özel anların sosyal medyada paylaşılmaması talep edildi.

Gözlerden Uzak Bir Kutlama

Acun Ilıcalı, önceki evliliklerinden farklı olarak bu kez daha sade ve özel bir kutlama tercih ediyor. Yakın çevresiyle birlikte olacağı bu özel günde, çiftin mutlu anlarını sadece davetlilerle paylaşmak istemesi, gözlerden uzak yaşamayı seçtiklerinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünü, medyada büyük ilgi uyandırırken, sosyal medya yasağı nedeniyle detayların sınırlı kalacağı anlaşılıyor.