Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin maçtaki iki golü VAR incelemesiyle iptal edilirken, galibiyet sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

"Taraftarımız 12. adamımız"

Adana Demirspor karşısında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Takımımız için çok iyi bir galibiyetti. Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti, durmadan desteklediler. Tüylerim diken diken oldu. Bu galibiyetin önemli bir parçası oldular." ifadelerini kullandı.

Yabancı VAR değerlendirmesi

Ilıcalı, yabancı VAR sisteminin Türk futboluna getirdiği yenilikleri şöyle değerlendirdi:

"Yabancı VAR ile yeni bir döneme başladık. Niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hatalar olacak ama hakemlerin niyetini sorgulamak artık geçmişte kalmalı. Türk futbolunun geleceği için umutluyum."

Fenerbahçe'nin bu konuda ısrarlı bir tutum sergilediğini belirten Ilıcalı, "Geçen sezon Sivas maçında VAR hatasından ciddi yara aldık ama ağustostan itibaren yabancı VAR’ı istiyoruz. Gerilim düşecek, bu Türk futbolu için büyük bir adım." dedi.

Transfer ve gelecek hedefleri

Fenerbahçe’nin hedefleri hakkında konuşan Ilıcalı, taraftarlara güven mesajı verdi:

"Güzel transferler yapacağız. Birçok önemli oyuncuyla temastayız. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz ve hocamıza daha iyi bir takım sunacağız."

Şampiyonluk mücadelesini sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Ilıcalı, "Fikstür avantajımız var. Taraftarımızla omuz omuza verip puan farkını kapatacağız." diye ekledi.