Acun Ilıcalı, Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen teklifleri duyurdu ve bu tekliflerin kendilerini heyecanlandırmadığını belirtti.

Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu’na gelen tekliflerle ilgili, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmayacağız. Düşünün, Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor" dedi. Bu açıklama, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna olan güvenini ve değerini vurguluyor.

Fenerbahçe'nin transfer politikası

Ilıcalı, transfer döneminin mükemmel geçtiğini belirterek, "Jose Mourinho'nun istediği parçaları aldık. Yıldız oyuncular getirmek istiyoruz, ancak Ferdi'nin gençliği ve yeteneği bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin tarihindeki en iyi üç 9 numarayı aynı anda bulundurduklarını vurgulayan Ilıcalı, oyuncu satışı yapıldığında yerine daha iyisini alacaklarını belirtti.

Başkanın kararlı tutumu

Fenerbahçe’nin transfer bütçesi hakkında konuşan Ilıcalı, "Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe'dir. Kadro değerimiz 250 milyon euro oldu ve bu durumdan memnunuz" dedi. Başkanın transfer süreçlerinde çok sert ve net olduğunu belirten Ilıcalı, "Karşı tarafı ikna etme sürecinde bazen esneme yapıyoruz, ama başkanımızın çizdiği sınırlar içinde kalıyoruz" diye konuştu.