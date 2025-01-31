Acun Ilıcalı, ünlü futbolcu Sofyan Amrabat’ın imzalı formasını isteyen minik bir taraftara unutulmaz anlar yaşattı. Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından minik taraftarın isteğini yerine getiren Ilıcalı, sürpriz bir şekilde küçük taraftarı ofisinde ağırlayarak Amrabat’ın imzalı formasını teslim etti.

Minik taraftara unutulmaz bir sürpriz

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından, Sofyan Amrabat’ın imzalı forması için minik bir taraftarın talebine kayıtsız kalmadı. Küçük taraftarı ve ailesini ofisinde ağırlayan Ilıcalı, minik taraftara Amrabat’ın imzalı formasını teslim etti.

Sofyan Amrabat ofiste sürpriz yaptı

Ofiste gerçekleşen sohbet sırasında, ünlü futbolcu Sofyan Amrabat da sürpriz bir şekilde içeri girdi. Küçük taraftar, futbolcuyu karşısında görünce şaşkınlık ve mutluluk arasında anlar yaşadı. Amrabat’la futbol hakkında sohbet eden minik taraftar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sosyal medyada büyük ilgi

Acun Ilıcalı’nın bu jesti sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Acun sözünü tuttu" yorumları yaparak Ilıcalı’nın minik taraftara yaptığı sürprizi takdir etti.