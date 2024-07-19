Öğle saatlerinde Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Ayça Çağla Altunkaya, ilk olarak bir mağazaya uğradı. Yeni sezon ürünlerini inceleyen ve kısa süre alışveriş yapan Altunkaya, daha sonra diğer mağazalara da giderek tatil öncesi alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası muhabirlerle karşılaşan Çağla Altunkaya, onlara poz vererek "Bir Avrupa seyahatimiz olacak. Onun öncesi birkaç eksiğimi almaya geldim" şeklinde açıklamada bulundu.

Şıklığı göz kamaştırdı

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Altunkaya, alışveriş tarzı ve şıklığıyla da göz doldurdu. Özellikle parmağındaki tektaş yüzüğü, objektiflerden kaçmadı ve dikkatleri üzerine topladı.