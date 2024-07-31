Genç çiftin ilişkisi magazin dünyasında sıkça konuşulurken, Altunkaya'nın son hamlesi dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda ünlü model Adriana Lima'nın kızlarıyla alışveriş yaparken görüntülenen Çağla Altunkaya, basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Şıklığı ve parmağındaki 5 milyon TL değerindeki tektaş yüzüğü ile göz kamaştıran Altunkaya, evlilik söylentilerini daha da alevlendirdi.

"Özel Hayatımla İlgili Konuşmayı Sevmiyorum"

Altunkaya, basın mensuplarının sorularına mesafeli yaklaşarak, "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek sevmiyorum" diyerek konuyu kapatmak istedi. Evlilik sorularını yanıtsız bırakan Altunkaya, kısa süre sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.