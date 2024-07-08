İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Büyükada ve Heybeliada'da kullanılmaya başlayan elektrikli minibüsler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde protesto edildi. Elektrikli minibüslerin kullanımına karşı çıkan ada sakinleri, ellerindeki dövizlerle slogan atıp tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kararıyla Büyükada ve Heybeliada'da hizmet vermeye başlayan elektrikli minibüsler ada sakinleri tarafından protesto edildi. Büyükada ve Heybeliada'da yaşayanlar Saraçhane'deki İBB binası önünde toplandı. Elektrikli minibüsleri 'Azmanbüs' olarak niteleyen ada sakinleri, ellerindeki "Ada yolu yaya yolu", "Adalar şehirleşmesin" yazılı dövizlerle slogan atarak tepkilerini dile getirdi.

"Bütün sorunları bizimle çözebilirsiniz"

Grup adına konuşma yapan Dolunay Baykul, "Yaşadığı yeri korumaya çalışan, kanunlar uygulansın diyen insanları polise şikayet eden bir İBB yönetimiyle karşılaşmış olmaktan dolayı da büyük bir hayalkırıklığı içindeyiz. Azmanbüs’ün önünde duran yayalar, İETT'nin talebiyle emniyet tarafından tartaklanarak gözaltına alındılar. Barışçıl, anayasal protesto hakkını kullanan adalıların, gözdağı amacıyla karakola ifade vermeye çağırılmasına halâ devam ediliyor. Adalarımızla ilgili bütün sorunları bizimle birlikte çözebilirsiniz. Adalıları dışlayarak ürettiğiniz ya da üreteceğiniz çözümler kaçınılmaz olarak yeni sorunlara, gerginliklere ve size karşı telafisi mümkün olmayacak bir güven kaybına yol açacaktır. Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği sesimizi duyunuz, yasalara uyunuz ve adaların doğasına, dokusuna, kültürüne aykırı azmanbüsleri derhal geri çekiniz" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup üyeleri belediye önünden ayrıldılar.