Ak Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Mardin ve Diyarbakır'da yaşanan yangın sonrası vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi için çalışmaların en kısa zamanda sonuçlanacağını açıkladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Yangın sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları ve vatandaşların zararlarinin karşılanması için yetkililerle görüştüklerini belirten Adak, bu üzücü hadisenin yanı sıra vatandaşlarımızın geçim kaynakları olan ekili ürün, depo ürünü, alet ve ekipman zarar gördüğü kurumlarımızca yapılan tespitlerde ortaya konulduğunu söyledi.

Yangından etkilenen vatandaslarımızın zararlarının karşılanması için ilgili kurum yetkilileri ile istişare halinde olduklarını iifade eden Adak" konuyu yakından takip ettiklerini belirtmiştir.



Malum olduğu üzere, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal alanlarında başlayan yangın, Mardin’in Mazıdağı ilçesinin bazı mahallelerine ulaşmıştı. Meydana gelen afet neticesinde yaşamını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu. Gerçekleşen bu vakadan etkilenen illerimiz başta olmak üzere tüm milletimizi derinden üzmüştür. Allah’tan bir daha bu türden afetlerin yaşanmamasını ve tüm vatandaşlarımızı muhafaza etmesini dilerim" dedi.

Zarar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangın ardından yetkililer hasar tespit çalışmalarının büyük özveri içerisinde hızlı bir şekilde yapıldını hatırlatan Adak", Yangın sonucu Mazıdağı İlçemizde zarar gören afetzede çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın acil tarımsal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, meydana gelen doğal afet nedeniyle oluşan tarımsal zarar tutarının tazmini ve tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak adına zarar tespit çalışmalarını yetkililerimiz zaman kaybetmeden hızla başlatmış ve azami hassasiyetle çalışmalarını sürdürmüştür."ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARI EN KISA ZAMANDA KARŞILANACAK

Kurumlarımızın zarar tespit çalışmaları hızla tamamladığını vurgulayan Adak", Kısa süre içinde vatandaşlarımızın zararlarının tazmini ile ödenek aktarımının yapılacağı bilgisini kamuoyuyla paylaşmak isteriz.Yapılan çalışmaları vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye yönelik olarak hassasiyetle takip ediyoruz. Devletimizin sefkati ve destegi ile İnşallah vatandaslarimiz en kısa zamanda kendilerini toparlanmaya yardımcı olacaktır. Zarar tespiti çalışmalarının hızla tamamlanması ve oluşan zararın bir an önce giderilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, azami hassasiyet gösteren başta Sayın Valimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, personeli ve emeği geçen her bir vatandaşımıza şükranlarımı iletiyorum.Yangın vakası sonucu vefat eden değerli hemşehrilerimize Rabbimden rahmet ve mağfiret, kederli ailelerine sabırlar ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim daha beterinden milletimizi ve ülkemizi korusun ve bir daha da yaşatmasın diye dua ediyoruz."

DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ ELİ HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDADIR

Yangın faciası ardından her afet ve vakada olduğu gibi bölgemizde yaşanan yangın süresince ve sonrasında elbirliğiyle herkesin azami gayret gösterdiğine dikkat çeken Adak",Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ateş düştüğü yeri yakar, yiten canların ardından dua etmekten başka çare yok evet ama hayatın normal akışına dönmesi, geride kalanların yaralarının bir an önce sarılması çok önemlidir. Bu konuda Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla ve sosyal devlet olgusuyla ilk andan itibaren teyakkuza geçerek aksiyon almıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın geride kalan ailelerinin yaralarına bir nebze şifa olmaya yönelik devletimiz şefkat elini uzatmıştır ve yanlarında olmaya da devam edecektir. Yanginlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ve aileleri ile sevenlerine sabr-ı cemil ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar ihsan etmesini diliyorum.İlk andan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri ve vatandaşlarımızla temas halindeyiz. Ve çalışmaları yakından takip etmekteyiz"şeklinde açıklamalarda bulundu.