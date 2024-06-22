Ak Parti Mardin Milletvekili Dr.Muhammed Adak, Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin ve Diyarbakır'da çıkan tarla yangınlarında hayatını kaybedenlerin aileler için başsağlığı mesajında bulunan Ak Parti Mardin Milletvekili Dr.Muhammed Adak, yaşanan acı olay nedeniyle tüm hemşehrilerimizi ve bizleri üzmüştür.

Mardin ve Diyarbakır illerimizde büyük yangında yaşanan can ve mal kaybından yaşadığımız üzüntüyü dile getiren Adak, , şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Yanginların söndürülmesi konusunda emeği geçen herkese kolaylıklar diliyorum. Devletimizin olayın ilk gününden beri vatandaşlarımızın yanında olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden korusun"ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf