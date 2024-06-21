İSTANBUL (AA) - Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grubun, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere tepki göstermek için başlattığı eylem devam ediyor.

Gruptakiler, hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek amacıyla Büyükada Çınar Meydanı'nda toplandı.

"Azmanbüs istemiyoruz", "16 milyon için mücadele ediyoruz", "Ada'da minibüs yasa dışı" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, Büyükada sokaklarında yürüyüş yaparak eylemini sürdürdü.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in toplantı için geldiği Akülü Araç Şarj Merkezi önünde Demet'e istifa çağrısında bulunan grup, kaymakamlık ve adliye önünde de Adalar'da minibüs istemediklerini dile getiren sloganlar attı.