İSTANBUL (AA) - İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı elektrikli minibüsler, bu kez caz festivalinde protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği "Adalar'da Caz" festivali için Büyükada'daki Atatürk Meydanı'na sahne kuruldu.

Adalılar, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve "azmanbüs" adını verdikleri elektrikli minibüslere karşı iki haftayı aşkın süredir yürüttükleri eylemleri konser alanına taşıdı.

Ellerindeki "Yürünebilir Adalar için azmanbüs istemiyoruz" ve "Adalar'da yürümek istiyoruz" pankartlarıyla konser öncesi eylem yapan bir grup ada sakini, müzik eşliğinde "Ada yaya yolu" sloganı attı.