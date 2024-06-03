Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, yaşadığı acı dolu süreci ve adalet arayışını anlatmak üzere Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube'da başlattığı "Ne Hissettin" programına konuk oldu. Programın ilk bölümünde, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un babası, yürek burkan açıklamalarda bulundu.

Süreyya Karabulut'un ilk olarak yapılan "Ne Hissediyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap, izleyenleri derinden etkiledi. Karabulut, "İlaçlarla ayakta duruyorum. İntihar etmeyi bile düşündüm. Garipoğlu ailesi beni çok yordu. Mezar açılırsa rahatlayacağım." ifadelerini kullandı.

“İçim yanıyor ve bu iç yanması geçmiyor"

"Cem Garipoğlu teslim olduğunda ne hissettiniz” sorusuna Karabulut, "Şükür namazı kıldım. Celladın bu işi tek başına işlediğini düşünmüyorum. Tasarlayarak yanında biriyle yaptı. Garipoğlu ailesi akrep gibi bir gün kendilerini sokacaklar. Mezarlık açılsın, DNA testi yapılsın, gerçekten o cellat ise ölen herkes kendi yoluna" cevabını verdi.

Esra Ezmeci'nin "Aileden sizinle iletişime geçen oldu mu?" sorusuna Süreyya Karabulut, "Sadece teklifler de bulundular. Ömür boyu emekli maaşı dediler. Devletin belirlediği kan parasını 14 senede icra yoluyla aldım. Baba çok paracı dediler. O zaman Garipoğlu ailesinin para tekliflerini kabul eder susardım. İçim yanıyor ve bu iç yanması geçmiyor." dedi.

“O bir cellat"

"Cem Garipoğlu'na katil değil cellat diye hitap ediyorsunuz?" sözleri üzerine Karabulut "Katil kelimesi iltifat olur. O bir cellat. " diye cevap verdi.

“Mutluluk karesi zafer işaretiydi"

Ezmeci'nin "Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ne zaman inanmamaya başladınız?" sorusuna ise Karabulut "Kardeşinin sosyal medyada cinayetin işlendiği kanepede aile boyu verdiği mutluluk karesini paylaştığında. Bu bir zafer işaretiydi." cevabını verdi.

Esra Ezmeci'nin program sonunda "Münevver'i ziyaret ettiğinizdeki duygularınız neler? " sorusuna Süreyya Karabulut "Ona her şeyi anlatıyorum." dedi.