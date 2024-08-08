Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından tamamlanan müstemir yetki çalışmaları kapsamında 968 yeni mahkemenin faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu açıklama, adalet sisteminin etkinliğini artırma ve yargı süreçlerini hızlandırma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Müstemir yetki çalışmaları tamamlandı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede görev yapan hakimler için müstemir yetki çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Bu çalışmalar sonucunda toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesi yapıldı.

Yeni mahkemeler kuruluyor

Tunç, açıklamasında 574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplamda 968 yeni mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verildiğini ifade etti. Bakan, "Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Bu gelişme, adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacak. Yeni mahkemeler, yargı süreçlerinin hızlanmasına ve davaların daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak tanıyacak. Adalet Bakanlığı'nın bu adımı, yargı sistemindeki yoğunluğu azaltmayı ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.