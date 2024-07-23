Bakan Tunç, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan kişinin adli soruşturmasının titizlikle sürdüğünü belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında, şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir."

Tunç, açıklamasında ayrıca, milli ve manevi değerlere yönelik her türlü saldırının hukuki süreçlerle karşılık bulacağını vurguladı ve toplumun birlik ve beraberliğini bozma girişimlerine asla izin verilmeyeceğini ifade etti.