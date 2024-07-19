Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un verdiği bilgilere göre, ACEP projesi şu ana kadar 164 ceza infaz kurumunda uygulanıyor. Proje sayesinde 750 bine yakın hükümlü ve tutuklu, 900 binden fazla yakınıyla sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, projenin bir parçası olarak e-Doktor, e-Mektup, e-Sayım ve e-Dilekçe gibi çeşitli dijital uygulamalar da hayata geçirildi.

Dijital teknolojide yeni bir dönem

Adalet Bakanı Tunç, ceza infaz sisteminde dijital teknolojinin kullanımının yeni bir dönemi başlattığını belirtti. ACEP, cezaevlerinde teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, hükümlülerin aileleriyle bağlarını güçlendirdi. Tunç, "ACEP, dünyaya örnek teşkil eden bir proje olup, UYAP sayesinde bakanlığımızın ve taşra teşkilatımızın tüm birimlerinde olduğu gibi ceza infaz kurumlarında da teknolojiyi kullanıyoruz" dedi.

164 kuruma yayıldı

1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pilot uygulaması başlatılan ACEP, büyük bir başarı ile 164 kuruma yayıldı.