Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Alsancak'ta yaşanan ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği elektrik akımı olayıyla ilgili kamuoyunu sarsan açıklamalarda bulundu. Olayın detayları ve ceza süreciyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İzmir Alsancak'ta gerçekleşen trajik olayın ardından sorumluların cezalandırılacağını belirterek, "Bu çağda bunun olmaması lazım. Başsavcımız soruşturma başlattı. Ön rapor bekleniyor. Ceza soruşturmasını titizlikle yapacağız, kim sorumluysa gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, olayın detayları ve sorumluların belirlenmesi için ön raporun beklendiği aktarıldı. Bakan Tunç, soruşturmanın hukuki çerçevede titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı'nın olayı takip eden süreçte, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli adımları titizlikle atacağı vurgulandı. Ceza soruşturmasının adaletli bir şekilde sonuçlandırılması için gereken tüm önlemler alınacak.