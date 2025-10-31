Ege Üniversitemizle gurur duyuyoruz. Bu üniversitenin kuruluşundan itibaren bugünlere kadar gerek akademisyen olarak, gerek idareci olarak, gerekse burada eğitim gören ve bu üniversiteye katkı sağlayan, destek olan herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Ege Üniversitemiz, ülkemizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çok önemli çalışmalara ve başarılara imza attı, bundan sonra da imza atacaktır. Değerli Hocamız Prof. Dr. Necdet Budak'ın 8 yıldan bu yana üniversiteye katkılarını görmemek mümkün değil. Ege Üniversitesini getirdiği nokta itibarı ile kendisiyle gurur duyuyoruz' dedi.

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesinin (EÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un teşrifleri ve hitaplarıyla gerçekleştirildi. Törene; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bakan Yardımcıları, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Milletvekilleri, İzmir'deki üniversitelerin rektörleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı, il protokol mensupları, üniversite üst yönetimi ve senato üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Tören programı Ege Üniversitesi Rektörlük Bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na Rektör Prof. Dr. Budak ve Ege Üniversitesi senato üyeleri tarafından çelenk sunulması ile başladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Budak, 'Ülkemizin ve Ege Bölgesinin en köklü üniversitesi olan Ege Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu, güçlü bilimsel çalışmaları, seçkin öğrenci ve nitelikli mezunlarıyla yıllardır bilime ve ülkemize hizmet eden güçlü bir yükseköğretim kurumudur. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren etkin hizmet ağımızı genişletmek, Ege Üniversitesi markasını yüceltmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktaya ulaştırmak için ciddi bir değişim dönüşüm başlatarak bıkmadan, usanmadan var gücümüzle çalıştık. Ege Üniversitesi için birlikte yaptığımız çalışmaların sonucunda, tarihi başarı hikâyeleri yazdık. Yeni akademik yılda da, üniversitemizin köklü tarihine yakışır başarılara hep birlikte imza atacağız. Yeni dönemde de Ege Üniversitesi markasını daha da güçlendirerek, üniversitemizi uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşımak için hepimize önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Hep birlikte üniversitemizi hak ettiği noktaya taşıyacak, Ege Üniversitesi adının çeşitli platformlarda övgüyle telaffuzunda hep birlikte gururlanacağız. Bu düşüncelerle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başarılı bir eğitim yılı diliyorum.' diye konuştu.

Bakan Tunç EÜ Şeref Defterini İmzaladı

Akademik yıl açılış töreni öncesi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak'ı makamında ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç üniversite şeref defterini imzaladıktan sonra Ege Üniversitesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

EÜ Akademik Yılı Açılış Töreni Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 'EÜ Tanıtım Filmi' gösterildi. EÜ Devlet Türk Musiki Konservatuarı Türk Halk Oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

'Ege Üniversitesi ile gurur duyuyoruz'

Akademik Açılış Töreninde Ege Üniversitesi ailesine hitap eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi, Türkiye'nin dördüncü üniversitesidir. O günden bu yana akademik başarılarıyla Türkiye'nin yükseköğrenimine çok önemli katkılarda bulunmuş; öğrenciler, akademisyenler yetiştirmiştir. Bugün Ege Üniversitesinin geldiği noktada, her alanda birçok başarıyı elde ettiğini görüyoruz. Ege Üniversitemizle gurur duyuyoruz. Bu üniversitenin kuruluşundan itibaren bugünlere kadar gerek akademisyen olarak, gerek idareci olarak, gerekse burada eğitim gören ve bu üniversiteye katkı sağlayan, destek olan herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Ege Üniversitemiz, ülkemizin eğitim kalitesini artırmaya yönelik çok önemli çalışmalara ve başarılara imza attı, bundan sonra da imza atacaktır. Değerli Hocamız Prof. Dr. Necdet Budak'ın 8 yıldan bu yana üniversiteye katkılarını görmemek mümkün değil. Ege Üniversitesini getirdiği nokta itibarı ile kendisiyle gurur duyuyoruz. Ege Üniversitemiz, 50 binin üzerinde öğrencisiyle Türkiye'nin en fazla öğrenciye sahip üniversitelerinden birisi. Bünyesindeki akademik birimleriyle sadece İzmir'in değil, Ege'nin ve Türkiye'nin en önemli eğitim yuvasıdır. Burası; ülkemiz için bir lokomotif görevi yapan bir eğitim yuvası' dedi.

'Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek'

Eğitimin, bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için en önemli şart olduğunu söyleyen Bakan Tunç, 'Eğitim olmadan kalkınma olmaz. Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayabilmek için doğumdan itibaren ailede başlayan eğitimle beraber ilköğretimi, ortaöğretimi ve üniversite eğitimiyle birlikte gençlerimizi, çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştireceğiz ki en önemli kaynağımız olan insan gücümüzü en iyi şekilde değerlendirelim. Çünkü en önemli kaynağımız insan gücümüz, gelecek neslimizdir. Türkiye Yüzyılı'nı onlar inşa edecek. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. O nedenle eğitime büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız eğitime önem verdiği için bütçede en fazla pay eğitime ayrılıyor. Okullara, üniversitelere ayrılıyor, çocuklarımızın yetişmesine, gelişimine ayrılıyor. Bugün ülkemizin 81 vilayetinde üniversiteler var. 70 küsur üniversiteden 208 üniversiteye çıktı sayı ve yurt kapasitesi de 1 milyona ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız, YÖK akademik yıl açılışını Ankara'da gerçekleştirmişti. En az iki üniversitemizi 2029'a kadar dünyada ilk 100 üniversite arasında görmek istediğini belirtmişti. Yine 'en az on üniversitemizi ilk 500 arasında görmek istiyoruz' demişti. Ege Üniversitesi de inşallah bu başarılarda mutlaka yerini alacaktır. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesinin dünya çapında bu sıralamalara gireceğine ve söz sahibi olacağına yürekten inanıyoruz' dedi.

'Daha yüksek standartlı bir demokrasi için reformlar yapıldı'

Cumhuriyetin 102'nci yılının kutlandığını hatırlatan Bakan Tunç, 'Son çeyrek asırda özellikle hızlı bir kalkınma süreci içerisinde olan ülkemiz; yüksek standartlı demokrasi yolunda, hukuk devleti ilkesinin tesisi yolunda, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi noktasında da önemli mesafeler kat etti. Kılık kıyafet özgürlüğü gibi çok suni tartışmalarla ülkemiz zaman kaybetti. Üniversitelerde kılık kıyafet serbest olsun mu, olmasın mı gibi konular yıllarca tartışıldı. Üniversite birincisi olan kızlarımız kürsüye geldiğinde diplomaları takdim edilmedi. O günleri yaşadık. O günler artık çok çok geride kaldı. O tür suni tartışmalarla vakit kaybetmeden gençliğimizi en iyi şekilde yetiştirerek, ülkemizi; teknolojide, kalkınmada dünyada söz sahibi bir ülke yapmanın gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Yargı alanında özellikle hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi gibi çok önemli reformlar gerçekleştirildi. Hak arama yolları arttırıldı. Sıkıyönetim ilanına izin veren maddelerin kaldırılması, darbecilerin yargılanabileceğine ilişkin hükümlerin anayasamızda yerini alması; tüm bunlar anayasamızdaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerdi ve bunlar milletimizin onayıyla gerçekleşti. Tüm bunlar Türkiye'nin daha yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için gerçekleştirildi. Biz diyoruz ki, Türkiye Yüzyılı'nda demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var, yeni anayasaya mutlaka ihtiyaç var. Milletimize olan bu borcu yerine getirmemiz gerekir diyoruz. İnşallah meclisimizde böyle bir uzlaşma sağlanır ve Türkiye Yüzyılı'nın başlarında demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla yolumuza devam ederiz' diye konuştu.

' 'Türkiye Yüzyılı' terörsüz bir Türkiye ile mümkün'

Türkiye Yüzyılı'nın inşa edilebilmesinin terörsüz bir Türkiye ile mümkün olduğunu dile getiren Tunç, 'Kırk bir yıldan bu yana mücadele ettiğimiz bir terör sorunu var. Terör, büyük ekonomik kayıplara neden oldu; trilyonlarca ekonomik kayıp yaşandı. Eğer bu ekonomik kayıp yaşanmasaydı bugün Türkiye, Türkiye'nin şehirleri, köyleri ve milletimizin refahı kat kat daha fazla olacaktı. Elli-altmış yıllık yatırım bütçesine ayırdığımız para maalesef hem teröre hem de terörün neden olduğu zararlara gitti. Maddi kayıplarımızın yanı sıra binlerce şehit verdik. Elli binden fazla insanımızı kaybettik. Askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi şehit verdik; öğretmenlerimizden, yargı mensuplarımızdan şehitler verdik. Büyük acılar yaşadık. Bir daha bu acıların yaşanmamasını istiyoruz. Özellikle son yıllarda, son çeyrek asırda terörün ortadan kaldırılmasıyla ilgili büyük mücadeleler yapıldı. Ülkemizin bütün vatandaşları için, eşit vatandaşlık ilkesi içerisinde, etnik kökenine bakmadan ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdik. Birçok alanda yasakları sona erdiren, tabuları ortadan kaldıran düzenlemeler yaptık. Son bir yıla geldiğimizde de artık terörün tamamen sonlandırılması ve terörsüz Türkiye sürecinin başlaması, bu anlamda da başarıya ulaşmasıyla ilgili çalışmaları yoğunlaştırdık. Özellikle milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adımı bugüne kadar atmadık ve bundan sonra da atmayacağız' dedi.

'İsrail uluslararası hukuka hiçbir zaman saygı göstermedi'

Filistin'de yaşanan sürece değinen Bakan Tunç, 'Filistin'de hala devam eden ateşkese rağmen bombaların atıldığını ve orada yine şehitlerin olduğunu, çocukların, kadınların öldürüldüğünü görüyoruz. Bir ateşkes söz konusu. Tabii bu ateşkesin yapılması, ateşkes anlaşmasının sağlanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri oldu. Başından beri Filistin davasının yanında oldu. İsrail uluslararası hukuka hiçbir zaman saygı göstermedi. Uluslararası sistem maalesef işletilmedi. Uluslararası sistem adaleti tesis edemezken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi: 'Daha adil bir dünya mümkün, dünya beşten büyüktür'. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sadece beş ülkenin kararıyla şekillenmemeli.' diye konuştu.

'Ege Üniversitemiz başarılarıyla ün salmaya devam edecek'

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Tunç, 'Ege Üniversitemiz başarılarıyla ün salmaya devam edecek. Burada yetişen genç kardeşlerimiz kendilerini en güzel şekilde yetiştirecekler. Biz onlara güveniyoruz. Çünkü üniversitemizin imkânları çok geniş. Gençlerimiz şanslı. Kulüpler var; o kulüplere katılsınlar. O arkadaşlık ortamlarında kendilerini daha iyi geliştireceklerdir. Bol bol okusunlar, dünyayı tanısınlar, her çeşit düşünceyi, ekolü öğrenmeye çalışsınlar ve tarihimizi özellikle araştırsınlar. Nereden nereye geldiğimizi araştırsınlar. Çünkü gençlerimizin moralini bozmak isteyenler var. 'Sizden bir şey olmaz' diyenler var. 'Bu ülkede yaşanmaz' diyenler var. Gençlere karamsarlık pompalayanlar var. Siz onlara aldanmayın. Biz, dünyada bilimde öncü olmuş bir ecdada sahibiz. Her alanda önde gelen bilim insanlarımız var. Bugün 'Türkiye'de beyin göçü var, gençler yurt dışına gidiyor' diyenler, gitsinler ASELSAN'da çalışan binlerce genç mühendise baksınlar. BAYKAR'da, HAVELSAN'da, ROKETSAN'da çalışan ve millî teknoloji hamleleriyle ülkemizi geliştirmenin gayretinde olan gençlere baksınlar. O nedenle o karamsar tablolara hiç aldırış etmeyeceğiz. Çok çalışacağız, okuyacağız. Sizler, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksiniz. Ege Üniversitemiz, köklü geçmişiyle, başarılarıyla, güçlü akademisyen kadrosuyla ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemiz eğitimine katkı vermeye devam edecek. Akademik yılın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza gayretleri için çok çok teşekkür ediyorum' dedi.

'Ege Üniversitesi için özel bir yıl'

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 'Bu yıl, Ege Üniversitemiz için özel bir yıl. Kuruluşunun 70. yılını kutlayan Üniversitemiz, aynı zamanda ülkemizin ilk ve en köklü yükseköğretim kurumlarından biridir. Dolayısıyla, hem 70. yıl dönümünde hem de yeni akademik yılın başlangıcı münasebetiyle böyle anlamlı bir törenle burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor; bu programa teşrifleriyle bizleri onurlandıran çok kıymetli Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'a şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, bu yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

'Gazze'deki soykırımı şiddetle kınıyoruz'

Konuşmasının başında Filistin'de yaşanan insanlık dramına değinen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 'Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgalci İsrail'in sürdürdüğü katliamı ve soykırımı Ege Üniversitesi olarak şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum' dedi.

Ege Üniversitesinin başarılarına değinen Prof. Dr. Budak, 'Ege Üniversitesi, ülkemizde 70 yıllık akademik birikimiyle köklü bir bilim yuvasıdır. Bu köklü çatı altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir değişime imza atmak ve uluslararası üniversite normlarını yakalamak adına Ege Üniversitesi akademik ve idari kadrosu ile birlikte önemli bir başarı hikâyesi yazdık. Ne mutlu ki bugün; Araştırma Üniversitesi unvanına sahip, Kurumsal Tam Akreditasyon belgesi alan ilk devlet üniversitesi olan ve öğrenci odaklılıkta A Plus olmuş, Milli Yenilik Ödülüne Sahip, engelsiz, yeşil ve spor dostu kampüse sahip bir üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. TÜBİTAK nezdinde son 4 yılda proje başvuru ve kabul oranında Türkiye birincisi olduk. Çıktı odaklı araştırma anlayışımız doğrultusunda patentlerin ticarileştirilmesinde Türkiye ikincisi olurken, patentlerin lisanslanmasında ise Türkiye üçüncüsü olarak yer aldık' dedi.

EÜ'nün Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, 'Ege Üniversitesi olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Adalet Bakanlığımıza bağlı kurumlarla yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Yaptığımız çeşitli protokollerle yoğun çalışma temposundaki yargı mensuplarına Üniversite Hastanemizde hızlı ve etkin sağlık hizmeti veriyoruz. Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitümüz denetimli serbestlik kapsamındaki bireylere hizmet sunmaktadır. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamında çalışanlara yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Yine Başsavcılığımızla yaptığımız protokoller kapsamında özel gruplara yönelik çocuk ve erişkin ruh sağlığı kliniklerimizde öncelikli randevu ile sağlık hizmeti veriyoruz' dedi.

'Türkiye'nin en huzurlu üniversitelerinden birindesiniz'

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Budak, 'Cumhurbaşkanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yurt kapasitemizi 2.000 kişiden tam 14.000 kişiye çıkardık. Artık Ege Üniversitesinde barınma sorunu kalmamıştır. Eğitim ve öğretimde tam akreditasyon alarak kalitemizi tescil ettik. Sizler, YÖK verilerine göre Türkiye'nin en huzurlu üniversitelerinden birinde eğitim görüyorsunuz. Üniversitemiz, güçlü ve nitelikli akademik kadrosuyla, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında 70 programında TYÇ logosu bulunan, bu alanda ülkemizin en fazla TYÇ logosuna sahip üniversitesi konumundadır. Üniversite yaşamı sadece bir meslek edinme, diploma sahip olmak için değildir. Burada iyi arkadaşlıklar edindiğiniz, sportif, kültürel, sanatsal anlamda bir olgunlaşma düzenidir' dedi.

Prof. Dr. Budak, konuşmasının sonunda kendi eğitim hayatından ve kariyerinden anekdotlar aktararak Ege Üniversitesinde öğrencilikten rektörlüğe uzanan hikâyesini anlattı. Rektör Budak, 'Hem doğduğum Edirne'de milletvekili olarak hem de kariyerimi yaptığım Ege Üniversitesinde Rektör olarak Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ülkeme hizmet etme imkanı buldum. Son sekiz yılda Ege Üniversitesi'nin akademik, idari ve altyapısal anlamda önemli atılımlar gerçekleştirmesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanlarımıza, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve İzmir Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemin ilk dersini vermek üzere programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Başarılı öğrenci ve akademisyenlere belgeleri takdim edildi

Konuşmaların ardından 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Ege Üniversitesini dereceyle kazanan öğrenciler ile yüksek akademik performans gösteren öğretim üyelerine başarı belgeleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından takdim edildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.