Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek hakkında ilk açıklamasını yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın gazetecilik faaliyetiyle ilgili olmadığını belirterek, “Bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var. Karşı tarafın izni olmadan bu görüşmeyi yayınlamak suçtur” dedi.

Tunç, gazetecilerin meslek etiğine vurgu yaparak, “Siz de gazetecisiniz. Bir kişiyle yaptığınız özel bir telefon görüşmesini izinsiz yayınlar mısınız?” sözleriyle iddialara yanıt verdi.

CHP lideri Özgür Özel’e sert tepki

AK Parti Grup Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, Kartalkaya’daki otel faciası ile ilgili CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Özel’in faciaya dair sözlerini eleştiren Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu acının üzerinde polemik yapmak çok çirkin. Yargı süreci şeffaf bir şekilde işleyecek. Ailelerin acısı çok taze. Kim sorumluysa cezasını çekecek."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama

Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmayı da değerlendirdi.

İmamoğlu’nun "sürekli polemiklerden hoşlanan bir kişilik" olduğunu öne süren Tunç, "Yakışıksız üsluplarla konuşmanın kimseye faydası yok. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" ifadelerini kullandı.