Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelinde farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmaların hızla yürütüldüğünü duyurdu.

CEKUT ekibi teyakkuza geçti

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir. Yeşil Vatan'ımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyor, yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.