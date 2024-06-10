Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sorularının sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan YKS TYT ve AYT sorularının sızdırıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Tunç, bu iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlattığını açıkladı. Bu soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, adayların ve ailelerinin huzurunu bozmaya yönelik gerçek dışı paylaşımların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Adayların ve ailelerin huzurunu koruma çabası

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, sınava yoğun bir çalışma dönemiyle hazırlanan adayların ve onlara destek veren ailelerinin huzurunu korumanın önemine değindi. Tunç, "Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez" dedi. Ayrıca, sınava giren tüm adayların başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını ve istedikleri üniversitelerde eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni etti.