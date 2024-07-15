İzmir’de şiddetli yağış sonrası su birikintisinde oluşan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaşımız için üzüntülerini sunarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Çok üzüldüm, milletçe üzüldük” dedi.

Bakan Tunç, “Hemen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma başlatılması için talimat verildi. İhmal kimde ise ortaya çıkmalı. Bu tür ihmallerin, olayların meydana gelmemesi için hesap sorulması lazım” açıklamasında bulundu.

29 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Tunç, ön rapora göre tespit edilecek kişilerden “İhmali olanlar kim ise ortaya çıkacak” dedi.