Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişmeyi duyurdu. Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Soruşturma çok yönlü yürütülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Tunç, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan rapora ek olarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.” dedi.

Tunç, soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının, telefon incelemelerinin, HTS dökümlerinin ve tanık ifadelerinin detaylı şekilde incelendiğini aktardı. Kabaiş’in cep telefonunun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rojin Kabaiş’in kayboluşu ve ölüm süreci

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Genç kadının cansız bedeni, 15 Ekim günü Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Ailesi, o günden bu yana Kabaiş’in ölümünün intihar olmadığını belirterek hukuk mücadelesi veriyor.

İki farklı DNA örneği tespit edilmişti

Soruşturma kapsamında bir yıl sonra ortaya çıkan Adli Tıp Kurumu raporu, dosyayı yeniden gündeme taşımıştı. Rapora göre Kabaiş’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneği tespit edildi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, “İlk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde, ikinci DNA ise intravajinal bölgede tespit edilmiştir.” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Tunç: “Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmiyor”

Tunç, soruşturma sürecine ilişkin, “Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.