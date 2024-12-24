Balıkesir'in Karesi ilçesinde, ilçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da bir açıklama geldi.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "Balıkesir'de meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.