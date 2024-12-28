Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin kararını verdiğini açıkladı. Tunç, bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesinin, milletin büyük bir beklentisi haline geldiğini vurguladı.

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına vurgu

Tunç, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda verilen kararın gecikmeden alındığını ve bunun milletin vicdanında yer bulmasının önemli olduğunu söyledi.

Teşekkür mesajı

Bakan Tunç, ayrıca soruşturma ve kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan tüm yargı mensuplarına ve herkese teşekkür etti.