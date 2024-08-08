Bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, çocukların korunması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir" dedi.

Instagram'ın Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından, çocuklar arasında popüler olan Roblox da erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'a getirilen erişim engeline ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmiştir" dedi.

"Teknolojinin Olumsuz Yönde Kullanılması Kabul Edilemez"

Bakan Tunç, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez."

Tunç, teknolojinin kötüye kullanılmasının toplum üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, "Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.