DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda bulunan cezaevinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekim ayındaki grup toplantılarından birinde “Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” çağrısında bulunmasından sonra Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyeti İmralı adasında, Abdullah Öcalan ile görüşmeye gitti.

DEM Parti, Bahçeli’nin açıklamasıyla birlikte 26 Kasım tarihinde Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, bir ayı aşkın süreden sonra DEM Parti'nin başvurusuna olumlu yanıt verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, “Hava şartlarına göre yarın (28 Aralık) ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak” demişti.

Sırrı Süreyya Önder de önceki gün yaptığı açıklamada hava şartları müsait olduğunda deniz yoluyla İmralı Adası'na gideceklerini söylemişti.