Adalet Bölümü Kapatıldı Mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aralık 2023’te 2 yıllık Adalet bölümünü kapatarak yerine Mahkeme Büro Hizmetleri programını açtı. YÖK’ün açıklamasına göre, "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programları dönüştürülerek yeni bir program olan "Mahkeme Büro Hizmetleri" oluşturulmuştur. Yine de, Adalet Meslek Yüksekokulları üniversite yönetimlerinin teklifi ile aynı üniversitelerde devam edebilecektir.

Mahkeme Büro Hizmetleri Programı Kaç Yıllık?

Adalet bölümünün yerine açılan Mahkeme Büro Hizmetleri programı, ceza infaz kurumları ve avukatlık bürolarında avukat yardımcısı olarak görev alacak öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program, adalet sisteminin farklı alanlarında çalışabilecek profesyoneller yetiştirmek için tasarlanmıştır.

Mahkeme Büro Hizmetleri programı, ön lisans düzeyinde olup 2 yıl süren bir eğitim sürecine sahiptir. Bu program, öğrencilere adalet sisteminde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tercihler Ne Zaman?

Üniversite tercihleri 25 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecektir. Öğrenciler bu dönemde Mahkeme Büro Hizmetleri programını tercih edebilirler.