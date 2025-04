Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında 14’üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali kapsamında ilk defa ‘Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu’ gerçekleştirildi. Belediye Başkan Lâl Denizli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen foruma, Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Ozan Işık, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Denizli Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Şişli Belediye Meclis Üyesi ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Avukatı Hüseyin Ersöz, gazeteciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından, 14. Alaçatı Ot Festivali’ni gündemden kopuk gerçekleştirmek istemediklerine dikkat çeken Başkan Denizli, “Bu nedenle bunu nasıl festivale entegre edebiliriz diye düşünürken bir “Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu’ Söz Sende konsepti aklımıza geldi. Bunun da birkaç sebebi var. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve yol arkadaşlarımızın tutuklanması ile başlayan süreç bizlerin yalnızca ülkemize dair olan umutlarını köreltmeye, yok etmeye çalışmakla değil aynı zamanda ülkede iyi olan ve iyi giden her şeyle mücadele edildiğinin bize sert bir gösterişi oldu. 19 Mart itibarıyla başlayan bu süreç aslında biz siyasilerin öncülük ettiği değil tamamen milletin en önde yürüdüğü ve bizlere yol gösterdiği bir süreç oldu” dedi. Forumda yurttaşların her konuda fikirlerinin dinleneceğinin altını çizen Başkan Denizli, “Sizlere soracağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizlerin kadınlara dair olan adaletsizliği, ekonomik adaletsizliği, hayvanlara karşı olan adaletsizliği, çocuklara, gençlere karşı adaletsizlik gibi birçok konuda fikirlerinizi beyan edebileceğiniz açık bir kürsü olacak” diye konuştu.

Başkan Lal Denizli, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğunu eleştirerek, “Beyin göçü ile ülkemizi terk etmiş olan gençlerin bu ülkeye dönmesi için ne yapabileceğini çalışan bir insan. Mutlak bir vatansever. Bir şehir plancısı ve hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmiş bir kişi. Bu ülkenin insanına, dinamizmine ve daha da önemlisi bu milletin vicdanına güvenen insanlar onlar ve onlar millete güvendiği için Silivri zindanlarında dimdik ayaktalar. Üretiyorlar, çalışıyorlar ve bu memlekete içeriden hizmet etmeye devam ediyorlar” diye konuştu.

Başkan Denizli, “Gazetecilerin, yol arkadaşlarımızın, isimleri çok ön plana çıkmayan ama topluma çok hizmeti dokunmuş bu insanların mücadelesini yalnızca Türkiye’de değil ama SODEM ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte uluslararası her alanda anlatmaya devam edeceğiz. Ben de bulduğum her kürsü de yol arkadaşlarımı konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu hukuksuzluğun altını bu şekliyle her alanda konuşursak diri tutabiliriz. Her şeyden önemlisi milletimizin öncülüğünde onları tekrar özgürlüğe kavuşturacağımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Denizli, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve SODEM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Murat Çalık ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe’nin 14. Alaçatı Ot Festivali kapsamında ilçeye gelen ziyaretçiler ve Çeşmeliler için yazdıkları mektupları okudu. Ardından, yurttaşlar adaletsizliğe dair konuşmak istedikleri konularda söz aldı. Vatandaşlar, düzenlenen forum dolayısıyla Başkan Denizli’ye teşekkür etti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan;

“Ot Festivali’ne gelen güzel insanlar, hepinize Silivri’nin bu ülkenin aydınlık geleceğinin, çalışma kampına dönüşmüş zindanından sevgiler. Hepinize merhaba. Sizlerin bu ülkenin geleceğine sahip çıktığı gerçeğinin üzerine bizlerin tutsaklığı detaydır. Konu bu ülkenin Cumhuriyeti, gençlerin yarını, çocuklarımızın geleceğidir. ‘Yaşamak için güçlü bir nedeni olan hemen her nasıla dayanabilir’ der Nietzsche. Bizim nedenimiz bu ülkenin aydınlık, demokratik, refah ve her birimizin eşit olduğu bir gelecektir. Sizlerin nedeni, milletin nedeni budur. Hepimiz nedenimize sıkı sıkı sarılalım. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’den çıkıp seçeceğiz ve gelecek güzel günlerde hep birlikte bu festivallerde özgürce buluşacağız. İyi ki varsınız. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla.”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık;

“Değerli İzmirli hemşehrilerim. Hak ve adalet mücadelesine gönül vermiş kıymetli yol arkadaşlarım. Ülkemizin dört bir yanından bugün burada bulunan sevgili vatandaşlarım. Silivri zindanlarından sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bu mesajımı sizlere ulaştıran ülkemizin en güzide bölgelerinden İzmir Çeşme’den değerli Belediye Başkanı, genç yol arkadaşım Lal Denizli’ye yürekten teşekkür ediyorum. 7 yıl önce bugünlerde Nisan ayının güzel uyanış günlerinde ben de sevdiklerimle Alaçatı Ot Festivali’ne katılmıştım. Bir milletin uyanışı gibi baharın gelişini karşılayan Alaçatı Ot Festivali’ne selam olsun. Bu güzel topraklar için çalışan, ay yıldızlı bayrağımızın semalarımızda dalgalanmasından başka arzusu olmayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinden ve fikirlerinden ilham alanlara selam olsun. Kıymetli misafirler yalanların hakikat olduğu bugünlerde, bu güzel topraklardan umudunu kesmeyen bir kişi olarak hakikatın er ya da geç ortaya çıkacağını biliyorum. Bugün ben ve yol arkadaşlarım yaşadığı bu haksız ve hukuksuz süreç sadece belediye başkanları olarak bizlere değil temsil ettiğimiz demokratik değerlere ve milletimizin iradesine yapılmıştır. Bizlere yöneltilen suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bu sürecin siyasi sahiplerle yürütüldüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. Sevgili dostlarım bizler her şeye rağmen bu ülkede adaleti, demokrasiyi, hukukun ve insan haklarının üstünlüğünü yeniden tesis edeceğimiz günlere kavuşacağız. Hep birlikte hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda milletimizin mahkemesinde ve milletimizin kalbinde adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ekrem Başkanımızla birlikte yaşadığımız bu süreç son bulduğunda kaldığımız yerden devam edecek, halkımızın refahı, kentlerimizin ve ülkemizin kalkınması, çocukların ve annelerin kaderinin yoksulluk olmaması temel gıdaya ulaşamayan hiçbir aile kalmaması ve bu ülkenin geleceği olan kalbi özgürlük, demokrasi ve adalet ateşi ile yanan gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Size söz veriyorum. Hiçbir baskı, hiçbir engel bizi bu yoldan alıkoyamayacak. Bu yüzden biz sandığınızdan ve her zamankinden daha güçlü daha inançlı daha kararlıyız. Mücadelemiz bitmedi yeni başlıyor.”

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe;

“Değerli İzmirliler, kıymetli Çeşmeliler, can yoldaşlarım, dostlarım, kıymetlilerim. Burada ne hak yere hukuksuz bir biçimde tutukluyuz bilmiyorum. Akıl almaz bir kumpas ile önce içeri alalım sonra deliller de bulunur düşüncesi ile hayattan koparılmış durumdayız. Ancak bugünler geçecek, demokrasi ve hukuk kazanacak. Biz kazanacağız. Türkiye Cumhuriyeti kazanacak. İçiniz rahat olsun. Sizlerin dayanışmasını ve sıcaklığını buradan hissediyorum. 19 Mayıs İzmir Mitingi’nde aranızda olabilmeyi umut ediyorum. Gündoğdu’ya sığmayacağınızı çok iyi biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kurtuluşun şehrine binlerce selam.”

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu;

“Sevgili Çeşmeliler, Alaçatı Ot Festivali çerçevesinde cennet vatanımızın bereketi ile her köşesini ne denli mutlu ve kazançlı hale getirilebileceğinin somut halini görmekteyiz. Bu duygularla beni ziyaretinde Lâl Başkanımıza ifade ettiğim gibi ülkemizin, milletimizin fırsatları kaçıran değil bütün nimetlerini milletimiz adına adil paylaşımla zenginliğe dönüştürmemiz şarttır. Bu çerçevede en acil ihtiyacımız her alanda adalettir. Adalet ile mutlu, huzurlu ve çok başarılı bir gelecek için çok çalışmalıyız. Çeşme’ye, İzmir’e ve festivale gelen tüm vatandaşlarımıza kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunarım.”