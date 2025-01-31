Kuşadası Belediyesi’nin Ocak ayında kullanıma sunduğu Adalı Kart, yoğun ilgi gördü. Birinci yılında 37 bin kullanıcıya ulaşan Adalı Kart, indirim ve avantajlarla kent sakinlerinin bütçesine önemli bir katkı sundu.

Alkol ve tütün ürünleri hariç yüzde 30 indirim imkanı sağlayan Arya Turistik Tesisleri ile yerel tarımsal üretimi desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Halk AdaMarket mağazasında toplam 441 bin 768 kez kullanılan Adalı Kart’ın sunduğu indirim ve avantajlardan yararlanan Kuşadalılar, uygulamadan son derece memnun.

Kuşadası’nda ikamet eden 18 yaşını doldurmuş tüm Kuşadalıların sahip olabildiği Adalı Kart, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binasının yanında bulunan Adalı Kart noktasından temin edilebildiği gibi adalikart.com adresinden başvuru yapmak da mümkün. Öte yandan 2024 yılının Eylül ayında “Kuşadası cebinde, hayat elinde” sloganı ile kullanıma açılan Kuşadası Belediyesi’nin mobil uygulaması Ada Mobil ile de Kuşadalılar artık Adalı Kart'ı yanlarında taşımak zorunda kalmadan QR kod taratarak kullanabiliyor ve anlaşmalı işletmeleri görebiliyor.