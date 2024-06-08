Kuşadası Belediyesi’nin hayata geçirdiği Adalı Kart projesi, kent sakinlerinin bütçelerine katkı sunmaya devam ediyor. Adalı Kart ile Kuşadalılar, çeşitli indirim ve avantajlardan yararlanarak ekonomik alışverişin keyfini çıkarıyor.

Günel’den vatandaş odaklı proje

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından başlatılan Adalı Kart uygulaması, kent sakinlerinin memnuniyetle karşıladığı projeler arasında yer alıyor. Proje kapsamında, Adalı Kart sahipleri Kuşadası Belediyesi’ne ait Arya A.Ş. tesislerinde %30, Halk AdaMarket mağazasında ise %20 indirim fırsatından faydalanabiliyor.

Beş aylık başarı hikayesi

Adalı Kart uygulaması beşinci ayını geride bırakırken, Kuşadası sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. İsimlerine özel olarak hazırlanan kartlar, vatandaşların ikamet adreslerine teslim edildi. Şu ana kadar 20,865 aktif kullanıcıya ulaşan Adalı Kart, Arya Turistik Tesislerinde 68,141 kez, Halk AdaMarket mağazasında ise 1,435 kez kullanıldı.

Kent sakinlerinden teşekkür mesajları

Adalı Kart’ın sunduğu avantajlardan yararlanan Kuşadalılar, Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Proje, hem ekonomik anlamda rahatlama sağladı hem de yerel tarımsal üretimi destekleyerek Kuşadası’nın ekonomik yapısına katkıda bulundu.

Adalı Kart uygulamasıyla ilgili memnuniyetini dile getiren Kuşadası sakinlerinden Ayşe Yıldırım, "Adalı Kart sayesinde alışverişlerimizde ciddi oranda tasarruf sağlıyoruz. Belediye Başkanımıza bu güzel hizmet için teşekkür ederiz" dedi.

Başka bir Kuşadalı, Mehmet Kılıç, "Halk AdaMarket'ten yaptığım alışverişlerde Adalı Kart sayesinde %20 indirim alıyorum. Bu, aile bütçemize büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Adalı Kart’a başvuru ve dağıtım süreci

Kuşadası’nda ikamet eden 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşların sahip olabileceği Adalı Kart’ın dağıtımı devam ediyor. Başvurular, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yanındaki Adalı Kart başvuru merkezinden veya adalikart.com adresinden yapılabiliyor.