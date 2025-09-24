Rock ve alternatif müziğin son dönem önemli temsilcilerinden 'Adamlar' grubu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. Açıklamada, tüm konserlerin iptal edildiği bildirildi ancak ara verme gerekçesi paylaşılmadı.

Sosyal medya açıklaması

Grubun paylaşımı şöyle:

“Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz.”

Gitaristten dikkat çeken hareket

Birgün’ün haberine göre, gitarist Gürhan Öğütücü, grubun resmi Instagram hesabından takipten çıkarıldı. Hesapta yalnızca diğer üç grup üyesi takip ediliyor. Gürhan Öğütücü de kişisel hesabından grubu takip etmeyi bıraktı.

Son konser

Grup, faaliyetlerini durdurmadan önce 20 Eylül’de Ankara’daki Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” etkinliğinde Atatürk Orman Çiftliği’nde sahne almıştı.