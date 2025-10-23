Türk alternatif rock müziğinin önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet grubu dağıldı.

Geçtiğimiz aylarda Adamlar grubunun dağılmasının ardından, Son Feci Bisiklet üyelerinin de yollarını ayırdığı açıklandı.

Son Feci Bisiklet de sahnelere veda etti

Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent’ten oluşan grup, uzun süredir birlikte sahne almıyordu.

Müzik dünyasında konuşulan iddialar üzerine açıklama yapan Cihad Satıroğlu ve Pekcan Birinci, grubun gerçekten dağıldığını doğruladı.

Açıklamada, grubun Londra’da verdikleri konserin ardından faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıkları belirtildi.

Sadece Arda Kemirgent devam edecek

Yapılan duyuruya göre, grup ismiyle yalnızca Arda Kemirgent müzik kariyerine devam edecek.

Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül ise gruptan ayrıldıklarını açıkladı.

Son Feci Bisiklet kimdir?

Ankara çıkışlı alternatif rock grubu Son Feci Bisiklet, 2011 yılında kuruldu.

Melodik rock tınıları, gençlik temalı sözleri ve sahne enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Grubun bilinen şarkılarından bazıları:

Bikinisinde Astronomi

Galiba Sevdim

Bu Kız

Pazar ve Ertesi Gün Çağlar Ertuğrul bornozlu fotoğraf paylaşımı sonrası açıklama yaptı İçeriği Görüntüle

Müzik dünyasında ayrılık rüzgârı

Son Feci Bisiklet’in dağılma haberi, kısa süre önce yollarını ayıran Adamlar grubu sonrasında geldi.

İki grubun da aynı dönemde faaliyetlerini durdurması, Türk alternatif sahnesinde büyük bir boşluk yaratmış durumda.