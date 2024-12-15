Alternatif rock müziğin sevilen grubu Adamlar, 14 Aralık 2024 Cumartesi gecesi müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İzmir’in popüler etkinlik mekanlarından Ooze Venue’de saat 23:00’te sahne alacak olan grup, dinleyicilere unutulmaz bir performans sunacak.

Şarkı sözlerindeki derinliği ve enerjik sahne şovlarıyla tanınan Adamlar, geçmişten günümüze en sevilen hitlerini ve yeni şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek. 2024 yılında da sahne enerjisinden ödün vermeyen grup, dinamik tarzıyla alternatif rock severlere keyifli bir gece vadediyor.

Etkinlik biletleri satışta olup, yerinizi almak için hızlı davranmanız öneriliyor. Ooze Venue’nün eşsiz atmosferinde müzik dolu bir geceye tanıklık etmek isteyenler, bu tarihi kaçırmamalı.