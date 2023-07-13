İSTANBUL, (DHA)- Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 36 yaşındaki Luis Nani ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı. Adana Demirspor, tecrübeli hücum oyuncusu ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Luis Nani ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

NANI, 2015-2016 SEZONUNDA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Adana Demirspor'un yeni transferi Luis Nani, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-lacivertli forma ile 47 maça çıkan Portekizli futbolcu, 12 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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