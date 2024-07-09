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Adana ekibi, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Daha sonra Valkanis yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, istasyon ve koordinasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Sabah idmanı öncesinde Valkanis, sahada inceleme yaparak, teknik heyet ile antrenmanla ilgili görüştü. Daha sonra teknik heyet ve sağlık ekibiyle fotoğraf çekimi yapıldı.

BOLU (AA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor 'da teknik direktörlüğe getirilen Michael Valkanis, ilk antrenmanını yönetti.

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