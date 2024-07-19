Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Adana'da 830 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, Türkiye'nin deniz ticaretinde yeni bir sayfa açacak. Basra Körfezi'ni Akdeniz'e bağlayacak bu proje, küresel lojistikte Türkiye'nin rolünü güçlendirecek.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde inşa edilecek olan Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, 9 milyon TEU kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük liman projelerinden biri olacak. Bu devasa proje, Türkiye'nin deniz ticaret hacmini ve lojistik kapasitesini artırarak Adana ve Doğu Akdeniz bölgesinin ihracat potansiyelini yükseltmeyi hedefliyor.

Projenin stratejik önemi

Liman, Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlayarak dünya ticaretinde önemli bir alternatif rota oluşturacak. Bu sayede Türkiye, küresel lojistikte daha etkin bir rol oynayacak.

Kalkınma yolu projesine güç verecek

Proje, 2028'de tamamlanması planlanan ve Türkiye'yi bölgesel bir lojistik merkez haline getirmeyi hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi'ne de güç katacak.

Bölgesel ekonomiye canlılık getirecek

Adana ve çevresindeki sanayi ve ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacak liman, yeni iş olanakları yaratacak ve bölge ekonomisini canlandıracak.

Sanayiciden tam destek

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, projenin bölge ve Türkiye için büyük bir kazanım olacağını belirterek, Adana'yı uluslararası ticarette ve lojistikte stratejik bir noktaya taşıyacağını ifade etti. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise limanın ihracat ve ithalatta bekleme sürelerini azaltacağını ve süreçleri hızlandıracağını vurguladı.

Adana, ticarette daha fazla söz sahibi olacak

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, projenin Adana'yı dünyaya açılan bir kapı haline getireceğini ve ticarette daha fazla adından söz ettireceğini belirtti. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise limanın bölgedeki lojistik maliyetlerini düşüreceğini ve tarım ürünlerinin daha uygun maliyetle taşınmasını sağlayacağını ifade etti.