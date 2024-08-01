Adana'da hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıkması ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklıkların 50 dereceyi bulması, tatlı severleri serinleten alternatifler aramaya yöneltti. Şehirde artan sıcaklıklar, yaz mevsiminin popüler tatlılarından biri olan ‘Soğuk baklava'ya olan talebi de artırdı.

Soğuk baklava satışlarında patlama

Adana'nın en eski tatlıcılardan biri olan Tatlıcı Köse'de ‘Soğuk baklava' satışları adeta patlama yaptı. Tatlıcı Muhammet Karahan, yoğun sıcak havaların müşteri taleplerini etkilediğini belirterek, "Müşterilerimiz daha serin tatlılar tercih ediyor. Soğuk baklava, sattığımız ilk beş ürün arasında yer almaya başladı. Şu an Adana'da bu ürüne yönelik büyük bir talep var," dedi.

Yazın vazgeçilmezi: Soğuk baklava

Karahan, yaz aylarında şerbetli tatlıların tüketiminin azaldığını, bu nedenle soğuk baklavanın popülerlik kazandığını vurguladı. "Soğuk baklava, dondurmaya alternatif olarak ortaya çıktı. Yapımı normal baklavadan biraz daha zahmetli. Dinlendirilmesi gerekiyor. Klasik baklavada şerbet hemen eklenirken, soğuk baklavanın 24 saat dinlenmesi şart," şeklinde konuştu.

Tüketim önerileri ve uyarılar

Soğuk baklavanın sağlıklı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Karahan, "Soğuk baklavanın dışarıda bekletilmemesi ve aynı gün tüketilmesi gerekiyor. Süt hassasiyeti olanların dikkatli olması ve ürünün nasıl üretildiğine dikkat etmeleri önemlidir. Sıcak havalarda ertesi güne kalan soğuk baklavada sorun yaşanabilir," dedi.

Tatlıdan vazgeçmeyenler için soğuk çözüm

Müşteri Burak Gedik ise, "Dışarısı çok sıcak, bu yüzden soğuk baklava ile serinliyoruz. Yaz aylarında tatlılardan vazgeçemediğimiz için soğuk baklava ve dondurma gibi alternatifler arıyoruz," ifadelerini kullandı.