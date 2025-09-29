Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin imajını bozduğu gerekçesiyle bundan sonra Adana’da dizi ve film çekimlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Valilikte düzenlenen toplantıda duyurdu

Adana Valiliği’nde gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sonrasında konuşan Vali Köşger, Adana’nın suç algısı ile anılmasını önlemek için yeni kararlar alındığını söyledi.

"Adana'nın hak etmediği bir imaj var"

Vali Köşger, kentin kültürel çeşitliliğine ve birlikte yaşama kültürüne dikkat çekerek, Adana’nın hak etmediği bir imajla anıldığını belirtti. Köşger, “Adana insanı ürettiği, paylaştığı ve kardeşçe yaşattığı değerlerle tanınmalı” dedi.

"İmajı bozan yapımlara izin yok"

Köşger, özellikle televizyon dizilerinin Adana’yı olumsuz gösterdiğini vurguladı. “Adana’da bundan sonra imajı bozan bir dizi ya da film çekimine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

"Sıfır Bir" örneği

Hürriyet Mahallesi’nde çekilen “Sıfır Bir” dizisinin çok ses getirdiğini hatırlatan Vali, bu tür yapımların kentin imajına zarar verdiğini ifade etti.