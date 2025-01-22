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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trajik olayda, cam silerken dengesini kaybeden bir kadın 13. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, çevrede büyük üzüntüye yol açtı.

Adana'da 13. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti (1)

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazanın ihbar edilmesinin ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da 13. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti (2)

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, yüksek katlarda cam silme işlemlerinde güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA