Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trajik olayda, cam silerken dengesini kaybeden bir kadın 13. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, çevrede büyük üzüntüye yol açtı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Kazanın ihbar edilmesinin ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Güvenlik önlemleri ve soruşturma
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, yüksek katlarda cam silme işlemlerinde güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA